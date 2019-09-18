Иордания и Турция обсуждают сотрудничество в сфере туризма

Министр туризма и древностей Иордании Маджд Швейке во вторник провела в Аммане встречу со своим турецким коллегой Мехметом Нури Эрсой и сопровождающей его делегацией для обсуждения вопроса об укреплении иордано-турецкого сотрудничества в сфере туризма, передает Trend cо ссылкой на турецкие СМИ.

Швейке рассказала о различных инвестиционных возможностях, которые позволят расширить сотрудничество в сфере туризма, благодаря многочисленным видам туризма в Королевстве, включая религиозный туризм, приключенческий туризм и оздоровительный туризм, и высоко оценила опыт Турции в сфере туризма.

«Иордания изучает успешный опыт Турции в развитии оздоровительного туризма, и совместные усилия различных сторон продвигаются в направлении расширения опыта Иордании в этой области, особенно с формированием совета попечителей для оздоровительного туризма», - сказала Швейке.

В свою очередь, Эрсой указал на заинтересованность правительства Турции в увеличении числа турецких туристов, посещающих Королевство, где число туристов из Турции в 2019 году составило около 25 000, подчеркивая особые отношения между двумя странами.

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