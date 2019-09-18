В январе-августе граждане Азербайджана приобрели в Турции свыше 700 объектов недвижимости

18 сентября 2019 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2019 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 711 объектов недвижимости, что на 128 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи.

Согласно информации, в январе текущего года граждане Азербайджана приобрели в Турции 95, в феврале - 105, в марте - 87, в апреле - 87, в мае – 90 объектов недвижимости. В июне текущего года были приобретены 67, в июле - 92, а в августе 88 объектов недвижимости.

В августе 2019 года в Турции были проданы 110,5 тысячи объектов недвижимости, что на 5,1 процента больше по сравнению с августом 2018 года.

В августе 2019 года иностранцам в Турции были проданы 3 604 объекта недвижимости, что на 6,8 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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