В результате пожара в Турции произошел взрыв — шесть раненых

18 сентября 2019 16:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В районе Тузла Стамбула в результате пожара на фабрике по производству кожаных изделий произошёл взрыв, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что в результате взрыва по предварительным данным ранены шесть человек.

Отмечается, что существует риск новых взрывов, так как на складе фабрики все еще остаются химические продукты.

Отметим что сегодня по местному времени 11:30 в Стамбуле в районе Тузла начался пожар на фабрике по производству кожаных изделий.

Как сообщает СМИ, сильное пламя и дым затрудняют работу пожарных. Согласно информации, эвакуированы жители соседних зданий. О причине пожара не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu

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