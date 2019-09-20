В Турции задержан один из палачей ИГ

20 сентября 2019 07:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции задержан человек, подозреваемый в осуществлении смертных казней от имени ИГ, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что подозреваемый Мухаммед Рамадан находился в провинции Измир и незаконно пересек границу из Сирии.

В момент задержания Мухаммед Рамадан был в доме в районе Бурджа.

Ранее, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал, что в последние годы наблюдается активность террористов ИГ на территории Турции.

По словам главы МВД, в связи с этим в Турции значительно усилены меры безопасности.

«Турецкая разведка активно работает с целью ликвидации террористов и исходящих от них угроз», - сказал Сойлу.

Напомним также, что пятого ноября 2018 года в 11 провинциях Турции прошли крупные операции против членов ИГ. Были задержаны 24 человека, которые занимались сбором финансов для террористов в Сирии, Ираке, Ливане и Ливии.

В рамках операций были конфискованы наличными свыше 500 тысяч долларов и более двух миллионов турецких лир.

В турецкой провинции Адана 13 апреля 2018 года был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей ИГ. В провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции 24 января прошлого года был задержан т.н. «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн. 12 января 2018 года полиция Турции задержала т. н. "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

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