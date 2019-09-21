Президент Турции примет участие в Генеральной Ассамблее ООН

Президент Турции посетит США с 21 по 25 сентября для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите ООН по изменению климата, который будет организован Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем 23 сентября в преддверии общих дебатов на высоком уровне. Эрдоган выступит на собрании и встретится с Гутерришем 24 сентября, в первый день дебатов.

Он также выступит с речью на первом заседании диалога лидеров под названием «Мегатенденции, влияющие на достижение целей в области устойчивого развития». Ожидается, что наряду с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, Эрдоган проведет мероприятие высокого уровня на тему "Борьба с языком ненависти".

Трехсторонняя встреча с Малайзией и Пакистаном будет дополнительно проведена в рамках заседаний Генеральной Ассамблеи. Ожидается, что во время своего пребывания в Нью-Йорке Эрдоган проведет двусторонние переговоры с лидерами разных стран. Эрдоган примет участие в гала-ужине 10-й турецкой инвестиционной конференции, который будет организован Турецко-американским деловым советом.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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