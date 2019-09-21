Президент Турции примет участие в Генеральной Ассамблее ООН

21 сентября 2019 06:53 (UTC+04:00)

Президент Турции посетит США с 21 по 25 сентября для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите ООН по изменению климата, который будет организован Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем 23 сентября в преддверии общих дебатов на высоком уровне. Эрдоган выступит на собрании и встретится с Гутерришем 24 сентября, в первый день дебатов.

Он также выступит с речью на первом заседании диалога лидеров под названием «Мегатенденции, влияющие на достижение целей в области устойчивого развития». Ожидается, что наряду с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, Эрдоган проведет мероприятие высокого уровня на тему "Борьба с языком ненависти".

Трехсторонняя встреча с Малайзией и Пакистаном будет дополнительно проведена в рамках заседаний Генеральной Ассамблеи. Ожидается, что во время своего пребывания в Нью-Йорке Эрдоган проведет двусторонние переговоры с лидерами разных стран. Эрдоган примет участие в гала-ужине 10-й турецкой инвестиционной конференции, который будет организован Турецко-американским деловым советом.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В работе 74-й сессии Генассамблеи ООН примут участие 196 делегаций
Другие страны 03:00
Грузия сократила экспорт ферросплавов в Турцию
Финансы 20 сентября 17:39
Сократился экспорт трикотажной продукции из Грузии
Финансы 20 сентября 17:35
Грузия увеличила экспорт стальных полуфабрикатов в Турцию
Финансы 20 сентября 17:24
Грузия увеличила импорт медикаментов из Турции
Бизнес 20 сентября 16:49
Турция увеличила экспорт машин в Грузию
Финансы 20 сентября 15:54
Лента новостей
Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
Другие страны 07:51
Число жертв шторма "Имельда" в Техасе увеличилось до четырех
Другие страны 07:25
Более 2 тыс. человек приехали к "Зоне 51"
Другие страны 07:07
В Нью-Йорке прошла акция по защите климата
Другие страны 06:30
Зариф усомнился, что Саудовская Аравия верит в причастность Ирана к атаке дронов
Другие страны 06:13
Власти США одобрили запросы Apple на исключение из пошлин против Китая
Другие страны 05:45
В Иране заявили об отсутствии решения о сокращении обязательств по СВПД
Другие страны 05:15
Лайтхайзер заявил, что торговые переговоры США и Китая прошли конструктивно
Другие страны 04:31
Иранский центробанк прокомментировал новые санкции со стороны США
Другие страны 04:15