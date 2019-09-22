В ДТП в Турции пострадали более 10 человек

22 сентября 2019 05:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Эрзурум легкий коммерческий автомобиль столкнулся с легковым автомобилем, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что легкий коммерческий автомобиль, пытаясь обогнать другие машины, столкнулся с автомобилем, который двигался в противоположном направлении. После этого другой автомобиль врезался сзади в легковой коммерческий автомобиль.

Большое количество машин скорой помощи было направлено на место происшествия. В результате инцидента два человек погибли, 12 человек пострадали. Раненые были госпитализированы.

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