Агентства помощи Турции и Катара стремятся расширить сотрудничество

Руководители турецкого общества Красного Полумесяца и Катарского Красного Полумесяца (QRCS) в воскресенье встретились в столице Катара Дохе, чтобы обсудить пути расширения сотрудничества между двумя агентствами по оказанию помощи, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Ибрагим Алтан и Али бин Хасан аль-Хаммади заявили, что были достигнуты необходимые договоренности о продлении двустороннего соглашения о сотрудничестве.

Обе стороны также договорились подписать рамочное соглашение о расширении сотрудничества в проектах, призванных помочь тем, кто пострадал от стихийных бедствий и конфликтов.

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