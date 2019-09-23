Граждане Казахстана незначительно увеличили покупку недвижимости в Турции

23 сентября 2019 09:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В августе 2019 года граждане Казахстана приобрели в Турции 59 объектов недвижимости, что на два объекта больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщили Trend в государственном органе Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи.

Как отметили в госоргане, в январе-августе 2019 года граждане Казахстана приобрели в Турции 443 объектов недвижимости, что на 150 больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"В январе текущего года граждане Казахстана приобрели в Турции 30 объектов недвижимости, в феврале - 45, в марте - 37, в апреле - 73, в мае – 71 объектов недвижимости. В июне текущего года были приобретены 60, в июле - 58, а в августе 59 объектов недвижимости", - сказали в госоргане.

Отметим, что в августе 2019 года в Турции были проданы 110,5 тысячи объектов недвижимости, что на 5,1 процента больше по сравнению с августом 2018 года.

В августе 2019 года иностранцам в Турции были проданы 3 604 объекта недвижимости, что на 6,8 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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