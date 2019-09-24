Эрдоган: Турция сократила использование пластиковых пакетов в 3-4 раза

24 сентября 2019 01:30 (UTC+04:00)

Использование пластиковых пакетов в Турции сократилось в 3-4 раза. Об этом заявил в понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите по климату в штаб-квартире ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы сократили использование полиэтиленовых пакетов в 3-4 раза, а к 2023 году планируем увеличить на 30% производство электроэнергии из возобновляемых источников. Мы также перейдем на систему "Ноль отходов" в 400 тыс. зданий в республике, на 35% повысим переработку мусора", - отметил турецкий лидер.

По его словам, "Турция является одной из немногих стран, где увеличиваются площади лесов". "Мы уже посадили около 18 млн саженцев, еще 11 млн посадим в ближайшее время, чтобы увеличить на 30% площадь лесов", - добавил президент.

Эрдоган также назвал Турцию "лидирующей страной в области использования возобновляемых источников энергии".

С января 2019 года пластиковые пакеты во всех магазинах Турции стали платными для сокращения их использования.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Госдеп высоко оценил усилия ООН, России и Турции по урегулированию в Сирии
США 02:19
Эльмар Мамедъяров встретился с главой Контртеррористического комитета СБ ООН
Политика 00:42
Чавушоглу на заседании ОИС осудил незаконную политику Армении против Азербайджана
Политика 00:16
Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
В мире 23 сентября 21:26
В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019» (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 23 сентября 18:24
Топ-5 городов Турции - внешнеторговые партнеры Узбекистана
Турция 23 сентября 13:36
Лента новостей
Глава МИД Азербайджана встретился со своим коллегой из ОАЭ
Политика 02:48
Госдеп высоко оценил усилия ООН, России и Турции по урегулированию в Сирии
США 02:19
Британия, Франция и Германия считают, что за нападением на саудовские НПЗ стоит Иран
В мире 01:50
Эльмар Мамедъяров встретился с премьером Республики Северная Македония (ФОТО)
Политика 01:11
США призвали Совбез ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана
США 00:45
Эльмар Мамедъяров встретился с главой Контртеррористического комитета СБ ООН
Политика 00:42
Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА
Спорт 00:32
Чавушоглу на заседании ОИС осудил незаконную политику Армении против Азербайджана
Политика 00:16
В Баку состоялось открытие Недели российских фильмов (ФОТО)
Культура 00:01