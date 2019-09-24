Эрдоган: Турция сократила использование пластиковых пакетов в 3-4 раза

Использование пластиковых пакетов в Турции сократилось в 3-4 раза. Об этом заявил в понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите по климату в штаб-квартире ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы сократили использование полиэтиленовых пакетов в 3-4 раза, а к 2023 году планируем увеличить на 30% производство электроэнергии из возобновляемых источников. Мы также перейдем на систему "Ноль отходов" в 400 тыс. зданий в республике, на 35% повысим переработку мусора", - отметил турецкий лидер.

По его словам, "Турция является одной из немногих стран, где увеличиваются площади лесов". "Мы уже посадили около 18 млн саженцев, еще 11 млн посадим в ближайшее время, чтобы увеличить на 30% площадь лесов", - добавил президент.

Эрдоган также назвал Турцию "лидирующей страной в области использования возобновляемых источников энергии".

С января 2019 года пластиковые пакеты во всех магазинах Турции стали платными для сокращения их использования.

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