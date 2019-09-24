В Турции неизвестный открыл огонь из ружья: есть пострадавшие

24 сентября 2019 05:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Измир три человека пострадали в результате ссоры, которая переросла в драку.

Сообщается, что во время драки неизвестный открыл огонь из охотничьего ружья.

На место происшествия были направлены полиция и бригада скорой помощи. Пострадавшие были госпитализированы.

Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое.

Полиция ведет расследование для поимки подозреваемого, который скрылся с места происшествия.

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