В январе-июле Турция привлекла существенные международные инвестиции

В январе-июле текущего года Турция привлекла $ 5,42 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

За семь месяцев сумма чистых прямых иностранных инвестиций в годовом исчислении сократилась на 13,3% по сравнению с 6,25 млрд. долларов США за тот же период 2018 года. Прямой приток инвестиций в акционерный капитал в Турцию составил около 3,6 миллиарда долларов. ЕС был основным источником этой суммы с долей 50,2%.

Великобритания (631 млн долларов), Нидерланды (438 млн долларов) и Германия (189 млн долларов) были тремя крупнейшими европейскими источниками прямого притока капитала за тот же период.«В январе-июле этого года 1,04 миллиарда долларов от общего вложения в основной капитал приходилось на производственный сектор», - сказали в министерстве. За ним последовали сектор финансового посредничества с 729 миллионами долларов и сектор оптовой и розничной торговли с 597 миллионами долларов.

В прошлом году Турция привлекла 13 миллиардов долларов чистых международных прямых инвестиций, из которых почти 6,7 миллиарда долларов составили приток инвестиций в акционерный капитал.

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