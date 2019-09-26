В Турции произошло землетрясение

26 сентября 2019 01:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 3,0, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что землетрясение произошло в 23 километрах от района Силиври.

Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров. Отмечается, что подземные толчки зафиксированы в 18:36 по местному времени.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда была равна 7,4. В результате стихийного бедствия погибло около 18 тысяч человек.

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