В ДТП в Турции пострадали три человека

26 сентября 2019 04:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате ДТП с участием двух автомобилей в турецкой провинции Самсун пострадали три человека, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что один из автомобилей перевернулся и упал в канал. На тот момент вода в канале отсутствовала.

Инцидент произошел в 21:30 по местному времени в районе Джаник.

На место происшествия было отправлено большое количество машин скорой помощи, полиции и пожарных. Пострадавшие были госпитализированы.

Ведется расследование происшествия.

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