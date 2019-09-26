В ДТП в Турции пострадали три человека

БАКУ /Trend/ - В результате ДТП с участием двух автомобилей в турецкой провинции Самсун пострадали три человека, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что один из автомобилей перевернулся и упал в канал. На тот момент вода в канале отсутствовала.

Инцидент произошел в 21:30 по местному времени в районе Джаник.

На место происшествия было отправлено большое количество машин скорой помощи, полиции и пожарных. Пострадавшие были госпитализированы.

Ведется расследование происшествия.

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