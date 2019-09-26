Еще одно сильное землетрясение в Стамбуле (ФОТО/ВИДЕО)

26 сентября 2019 15:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле произошло землетрясение силой 5,8 балла, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

«Эпицентр землетрясения находился на глубине пяти километров. Подземные толчки ощущались и в соседних городах», - сообщают СМИ.

Отмечается, что землетрясение произошло в 13:59 по местному времени

Пострадавших нет, однако землетрясение вызвало панику среди местного населения.

Также сообщается, что в ряде школ отменены занятия.

Отметим, что ранее 24 сентября в Стамбуле произошло землетрясение силой 4,7 балла.

Ранее Институт изучения землетрясений и обсерватория Кандилли университета Богазичи (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü) прогнозировали землетрясение силой 7,5 балла в Стамбуле.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда была равна 7,4. В результате стихийного бедствия погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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  • Еще одно сильное землетрясение в Стамбуле (ФОТО/ВИДЕО)
  • Еще одно сильное землетрясение в Стамбуле (ФОТО/ВИДЕО)
  • Еще одно сильное землетрясение в Стамбуле (ФОТО/ВИДЕО)
  • Еще одно сильное землетрясение в Стамбуле (ФОТО/ВИДЕО)
  • Еще одно сильное землетрясение в Стамбуле (ФОТО/ВИДЕО)
  • Еще одно сильное землетрясение в Стамбуле (ФОТО/ВИДЕО)
  • Еще одно сильное землетрясение в Стамбуле (ФОТО/ВИДЕО)
  • Еще одно сильное землетрясение в Стамбуле (ФОТО/ВИДЕО)
  • Еще одно сильное землетрясение в Стамбуле (ФОТО/ВИДЕО)
  • Еще одно сильное землетрясение в Стамбуле (ФОТО/ВИДЕО)
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