В двух турецких провинциях нейтрализованы террористы РПК

БАКУ /Trend/ - В Турции проведены операции против террористов Рабочей партии Курдистана (РПК).

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщает МВД.

Согласно сообщению, в ходе операции в провинции Мардин нейтрализованы два террориста РПК.

Операция была организована группой Командования жандармерии провинции.

Также говорится, что в результате воздушной операции в районе Эрух провинции Сиирт нейтрализованы четыре террориста РПК.

Сообщается, что операции в регионах продолжаются.

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