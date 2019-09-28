В двух турецких провинциях нейтрализованы террористы РПК

28 сентября 2019 04:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции проведены операции против террористов Рабочей партии Курдистана (РПК).

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщает МВД.

Согласно сообщению, в ходе операции в провинции Мардин нейтрализованы два террориста РПК.

Операция была организована группой Командования жандармерии провинции.

Также говорится, что в результате воздушной операции в районе Эрух провинции Сиирт нейтрализованы четыре террориста РПК.

Сообщается, что операции в регионах продолжаются.

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