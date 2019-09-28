В двух турецких провинциях нейтрализованы террористы РПК

БАКУ /Trend/ - В Турции проведены операции против террористов Рабочей партии Курдистана (РПК).
Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщает МВД.
Согласно сообщению, в ходе операции в провинции Мардин нейтрализованы два террориста РПК.
Операция была организована группой Командования жандармерии провинции.
Также говорится, что в результате воздушной операции в районе Эрух провинции Сиирт нейтрализованы четыре террориста РПК.
Сообщается, что операции в регионах продолжаются.
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