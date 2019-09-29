Турция намерена принять 75 миллионов туристов в 2023 году

Турция планирует принять 75 миллионов туристов в 2023 году, когда будет отмечено 100-летний юбилей основания Республики, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Одно из самых популярных направлений в мировом туризме, Турция недавно побила рекорд, приняв более 45 миллионов международных туристов.

В пятницу, отмечая Всемирный день туризма, президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что в 2023 году страна должна принять на 65% больше туристов.

Среди тех, кто посетил Турцию с целью туризма в 2018 году, россияне возглавили список с 6 миллионами посетителей, за которыми следуют немцы (4,5 миллиона), болгары (2,3 миллиона), 2,2 миллиона из Великобритании и еще два миллиона из Грузии, согласно статистическим данным Турции.

Эрдоган поделился инфографикой вместе со своим постом в Твиттере, в котором подробно описал план достижения цели.

Согласно плану, правительство предпримет несколько конкретных шагов, чтобы к 2023 году привлечь еще 4 миллиона туристов с Дальнего Востока, 4,5 миллиона из Центральной Европы и 3 миллиона с американского континента.

В рамках этого плана правительство увеличит рекламный бюджет до 180 миллионов долларов. Это также увеличит пропускную способность нескольких аэропортов, особенно в Стамбуле и Анталье, и увеличит количество пляжей, отмеченных голубым флагом, с 463 до 688 к 2023 году и увеличит вместимость жилья для туристов с 1,5 до 2 миллионов.

Ожидается, что к концу 2019 года еще 1,1 миллиона туристов прибудут с Дальнего Востока, 2,8 миллиона из Центральной Европы и 1,1 миллиона из Америки.

В первой половине 2019 года Турция приняла 18 миллионов туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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