В Турции произошли два землетрясения

29 сентября 2019 11:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции произошли два землетрясения магнитудой 2,9 и 3,6, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, подземные толчки ощущались утром в 09:08 и 09:10 по местному времени.

Эпицентр толчок был зафиксирован на побережье провинции Ялова у Мраморного моря. Очаг первого землетрясения залег на глубине 6,8 километров, очаг второго землетрясения - на глубине 10,6 километров.

Разрушений и жертв не зарегистрировано.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

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