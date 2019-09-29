ДТП в Турции - двое погибших и восемь раненных

БАКУ /Trend/ - В Турции в результате столкновения трактора и микроавтобуса два человека погибли, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел в провинции Кайсери. В результате ДТП также пострадали восемь человек.

Раненые были госпитализированы. Двоих пострадавших спасти не удалось.

Отметим, что ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу выразил обеспокоенность в связи с ростом количества ДТП в стране.

По его словам, должны быть приложены все усилия для изменения сложившейся ситуации.

Отметим, что согласно данным Управления полиции Турции, в июле 2019 года в стране произошли 37,2 тысячи ДТП, в которых погибли 255 человек.

Число травмированных составило 17,1 тысячи человек.

Согласно отчету, 5,2 тысячи дорожных инцидентов произошли в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрированы 48 случаев цепных столкновений.

Причиной 176 ДТП, произошедших в июле 2019 года, стало превышение скорости.

215 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.