В Турции попал в ДТП автобус с мигрантами: есть погибший и пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В Турции попал в ДТП микроавтобус, перевозивший мигрантов, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что микроавтобус перевозил мигрантов из Вана в Стамбул.

В результате ДТП один человек погиб, 13 человек пострадали. Среди пострадавших также есть женщины и дети.

На место происшествия было направлено большое количество машин скорой помощи и сотрудников жандармерии. Пострадавшие были госпитализированы, состояние пятерых оценивается как тяжелое.

Водитель автобуса скрылся с места происшествия. Ведется расследование.

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