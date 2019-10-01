В Турции попал в ДТП автобус с мигрантами: есть погибший и пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В Турции попал в ДТП микроавтобус, перевозивший мигрантов, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что микроавтобус перевозил мигрантов из Вана в Стамбул.
В результате ДТП один человек погиб, 13 человек пострадали. Среди пострадавших также есть женщины и дети.
На место происшествия было направлено большое количество машин скорой помощи и сотрудников жандармерии. Пострадавшие были госпитализированы, состояние пятерых оценивается как тяжелое.
Водитель автобуса скрылся с места происшествия. Ведется расследование.
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