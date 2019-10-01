В Турции заявили о ликвидации свыше 100 особо опасных террористов

БАКУ /Trend/ - За девять месяцев текущего года в Турции было ликвидировано 108 особо опасных террористов Рабочей партии Курдистана (РПК), сказал министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Сойлу, за указанный период в Турции против РПК было проведено 12,3 тысячи операций.

Глава МВД отметил, что Турция будет усиливать борьбу с РПК, а также с другими террористическими организациями.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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