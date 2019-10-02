Турция и Италия укрепляют технологическое сотрудничество

Во вторник в турецкой столице Анкаре началось мероприятие "День инноваций" между Турцией и Италией, что стало ощутимым шагом между двумя странами для укрепления их партнерства, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Мероприятие, организованное совместно Советом по научным и технологическим исследованиям Турции и Национальным советом по исследованиям Италии(НСИИ), направлено на расширение и обмен знаниями между двумя странами в области инноваций и технологий.

Выступая со вступительной речью, президент НСИИ Хасан Мандал подчеркнул, что усилия обеих сторон продолжаются с 2002 года, добавив, что в рамках совместных призывов в 2002-2017 годах в рамках двустороннего сотрудничества было поддержано 63 проекта.

Мехмет Фатих Качир, заместитель министра промышленности и технологий Турции, заявил, что это мероприятие укрепит двусторонние связи между двумя странами, отметив, что Турция имеет большой потенциал для технологического партнерства. Качир добавил, что Турция дает примечательные стимулы для улучшения своей технологической экосистемы посредством создания технопарков и центров проектирования по всей стране.

В свою очередь, посол Италии в Анкаре Массимо Гаяни сказал, что инновации жизненно важны как для Анкары, так и для Рима, находящихся в процессе трансформации, добавив, что Италия полностью привержена поддержке партнерства в этих областях.

Ссылаясь на первое соглашение о научно-техническом сотрудничестве между двумя странами в 1982 году, Гайани сказал, что вклад итальянских компаний в первую спутниковую программу Турции, Gokturk-1, является одним из лучших примеров их партнерства. Фокус на инновациях является необходимостью для обеих сторон, чтобы они оставались конкурентоспособными в условиях все более глобализированного мира, добавил он. Турция и Италия стремятся сосредоточиться на стратегических областях, от космического до автомобильного и оборонного.

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