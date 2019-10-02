ВС Турции нейтрализовали пять террористов на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - В результате совместной операции, проведенной Национальной разведывательной организацией и ВС Турции, нейтрализованы пять террористов Рабочей партии Курдистана (РПК).

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении минобороны Турции.

Согласно сообщению, террористы были нейтрализованы в ходе воздушной операции в районе Гара на севере Ирака.

Отмечается, что число террористов, нейтрализованных в ходе воздушных операций, увеличилось до 17.

Напомним, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

30 мая 2019 года Турция расширила территорию военных операций на севере Ирака, приступив к их проведению также в районах Авашин-Байсан и Метина.

Напомним, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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