В Турции из-за удара молнии пострадали двое военнослужащих

3 октября 2019 13:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Эрзинджан из-за удара молнии пострадали двое военнослужащих. Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Они были госпитализированы.

На данный момент состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что 13 сентября в турецкой провинции Измир на западе страны из-за удара молнии пострадали семь военнослужащих

В октябре 2015 года в Турции в результате удара молнии погибли пять и пострадали 11 военнослужащих.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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