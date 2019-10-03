В Турции из-за удара молнии пострадали двое военнослужащих

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Эрзинджан из-за удара молнии пострадали двое военнослужащих. Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.
Они были госпитализированы.
На данный момент состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.
Отметим, что 13 сентября в турецкой провинции Измир на западе страны из-за удара молнии пострадали семь военнослужащих
В октябре 2015 года в Турции в результате удара молнии погибли пять и пострадали 11 военнослужащих.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.