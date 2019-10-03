В Турции из-за удара молнии пострадали двое военнослужащих

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Эрзинджан из-за удара молнии пострадали двое военнослужащих. Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Они были госпитализированы.

На данный момент состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что 13 сентября в турецкой провинции Измир на западе страны из-за удара молнии пострадали семь военнослужащих

В октябре 2015 года в Турции в результате удара молнии погибли пять и пострадали 11 военнослужащих.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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