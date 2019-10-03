Тюркоязычные страны укрепляют отношения – МИД Турции

3 октября 2019 17:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Тюркоязычные страны в течении последних 10 лет укрепляли и продолжают укреплять отношения. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщении МИД Турции.

В сообщении МИД Турцию отмечается, что 3 октября - день когда было подписано соглашение в Нахчыване между Азербайджаном, Турцией, Казахстаном и Кыргызстаном - в мире отмечается как день «Тюркоязычных государств».

«Братские и дружественные Тюркоязычные государства, которые усиливаются за счет совместной культуры и истории, продолжают вносить свой вклад в мир и процветание в регионе» - говорится в сообщении МИД Турции.

Отметим, что 12 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Узбекистан принял решение о вступлении в Тюркский совет.

По его словам, в ближайшее время ожидается вступление в организацию и Туркменистана.

Напомним, что в Тюркский совет входят Азербайджан, Казахстан, Турция и Кыргызстан.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu

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