Министр обороны Турции обсудил с главой Пентагона создание зоны безопасности в Сирии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор со своим американским коллегой Марком Эспером. Во время разговора Акар заявил что Анкара намерена прекратить свою работу с Соединенными Штатами по созданию «зоны безопасности» на северо-востоке Сирии, если Вашингтон остановится по этому вопросу, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Хулуси Акар заявил министру обороны США Марку Эсперу, что Турция добивалась создания «зоны безопасности» примерно в 30 км (19 милях) к востоку от реки Евфрат, и призвала США полностью прекратить поддержку боевиков сирийского крыла террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) - PYD/YPG, сказано в заявлении.

Отметим, что ранее, 18 сентября Эрдоган сказал, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на Севере Сирии.

По словам президента Турции, если США не выполнят свои обещания и обязательства, то Анкара будет действовать самостоятельно для создания зоны безопасности.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на Севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Предполагаемая зона безопасности на Севере Сирии охватывает территорию глубиной 32 километра и протяженностью 460 километров вдоль сирийско-турецкой границы. В случае создания такой зоны, она будет разделена на две части. Первая часть протянется от иракско-сирийской границы до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом осуществляют сирийские правительственные силы.

Вторая часть зоны безопасности от Эль-Камышлы протянется до Джараблуса.

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