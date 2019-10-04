Турки предпочитают автомобили белого и серого цветов

4 октября 2019 14:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В августе 2019 года граждане Турции отдавали предпочтение автомобилям белого и серого цветов. Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на институт статистики Турции (TUİK).

Согласно информации, 53,8 процента автомобилей на дорогах Турции в августе 2019 года были белого цвета.

«23,89 процента автомобилей на дорогах Турции в августе 2019 года были серого цвета, 6,9 процентов - черного, 5,6 процента - красного, 4,9 процента - голубого, 2,8 процента - желтого, 2,11 процента - других цветов», - говорится в сообщении института статистики Турции.

Отметим, что по итогам августа 2019 года количество используемых в Турции транспортных средств сократилось на 42,2 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, составив 23,113 миллиона единиц.

За отчетный период доля легковых автомобилей составила 54,1 процента, фургонов и грузовиков - 16,4 процента, мотоциклов – 14,3 процента, тракторов – 8,2 процента, а 7 процентов приходятся на долю других транспортных средств.

Сообщается также, что 13,5 процента используемых транспортных средств пришлись на долю компании Renault, 6,5 процента - Fiat, 15,6 процента - Volkswagen, 5 процентов - Peugeot, 5,3 процента - Honda.

Остальные 54,1 процента пришлись на долю других автомобильных марок.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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