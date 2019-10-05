В одной из турецких провинции нейтрализованы террористы РПК

5 октября 2019 02:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции нейтрализованы два террориста Рабочей партии Курдистана (РПК).

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении МВД.

Согласно сообщению, воздушная операция была проведена в провинции Хаккяри. В операции принимало участие командование жандармерии провинции.

Операции в регионе продолжаются.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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