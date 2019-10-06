Турция стягивает войска к границе с Сирией

6 октября 2019 09:32 (UTC+04:00)

Турция стягивает дополнительные войска и военную технику в расположенный на границе с Сирией район Акчакале, передает агентство Блумберг со ссылкой на государственный турецкий телеканал TRT, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Переброска армейских подразделений происходит на фоне заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что решение о проведении операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято "сегодня или завтра". По словам Эрдогана, цель операции - очистка приграничной сирийской территории от Сил самообороны сирийских курдов и создание там зоны безопасности.

В августе в Анкаре прошли турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии. Тогда стороны договорились организовать координационный центр по совместным операциям и планируемой зоне.

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