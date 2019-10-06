В Турции перевернулся микроавтобус: есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В Турции перевернулся служебный микроавтобус, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что инцидент произошел в 06:30 по местному времени. В результате ДТП пострадали 11 человек.
На место происшествия было отправлено большое количество машин скорой помощи и сотрудников полиции. Пострадавшие были госпитализированы.
Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает.
Полиция начала расследование происшествия.
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