В Турции перевернулся микроавтобус: есть пострадавшие

6 октября 2019 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции перевернулся служебный микроавтобус, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел в 06:30 по местному времени. В результате ДТП пострадали 11 человек.

На место происшествия было отправлено большое количество машин скорой помощи и сотрудников полиции. Пострадавшие были госпитализированы.

Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Полиция начала расследование происшествия.

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