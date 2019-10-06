МИД Турции вызвал зампосла США из-за лайка посольства в Twitter

6 октября 2019 16:23 (UTC+04:00)

Заместителя американского посла в Турции вызвали в МИД в связи с действиями дипмиссии в Twitter, сообщил РИА Новости, как передает Trend, источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Ему было предложено дать объяснение по поводу вчерашнего сообщения посольства в соцсетях", - уточнил собеседник агентства.

В субботу посольство США в Анкаре поставило "лайк" твиту, в котором содержался призыв к отставке лидера турецкой Партии национального движения Девлета Бахчели.

На следующий день дипмиссия принесла свои извинения, назвав случившееся ошибкой.

Партия национального движения (ПНД) под руководством Бахчели находится в политическом альянсе с правящей Партией справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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