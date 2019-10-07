Сенатор США пригрозил Турции санкциями

7 октября 2019 21:37 (UTC+04:00)

Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) в понедельник пригрозил Турции санкциями, если она "вторгнется в Сирию", и приостановкой членства в НАТО, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Грэма, он только что обсудил ситуацию в Сирии с сенатором Крисом Ван Холленом (демократ от штата Мэриленд). "Мы внесем двухпартийный [законопроект] о санкциях против Турции, если они вторгнутся в Сирию, мы также призовем к приостановке членства в НАТО, если они атакуют курдские силы, которые помогали США в уничтожении ИГ (группировки "Исламское государство")", - написал Грэм у себя в Twitter.

1 октября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 5 октября Эрдоган объявил во время телевизионного выступления о готовящейся операции на северо-востоке Сирии. Он не исключил вероятность того, что военные действия с применением авиации против курдских формирований, которые в Анкаре считают террористическими, могут начаться в ближайшие дни. 6 октября президент Турции провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.

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