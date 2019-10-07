Три террориста РПК нейтрализованы на севере Ирака

7 октября 2019 23:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК в районе Гара на севере Ирака, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на заявление министерства национальной обороны Турции.

В операции также принимали участие беспилотные летальные аппараты (БПЛА).

Как говорится в заявлении, в результате авиаударов нейтрализованы три боевика террористической организации.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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