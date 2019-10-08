Глава МИД Турции назвал операцию на северо-востоке Сирии временной мерой

8 октября 2019 00:49 (UTC+04:00)

Действия Турции на северо-востоке Сирии являются временной мерой, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе телефонного разговора господин Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция с уважением относится к территориальной целостности Сирии, заявив, что шаг Турции в этом регионе (на северо-востоке) является временным", - говорится в сообщении МИД Ирана.

В свою очередь глава иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Тегеран выступает против военных действий и считает необходимым соблюдение территориальной целостности Сирии и установление там стабильной и безопасной обстановки.

Зариф также отметил, что применение Аданского соглашения, заключенного Анкарой и Дамаском более 20 лет назад, является лучшим способом для снятия озабоченности Турции и Сирии.

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