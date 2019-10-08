Турецкая артиллерия обстреляла позиции SDF в Сирии

8 октября 2019 02:40 (UTC+04:00)

Артиллерия турецкой армии открыла в понедельник вечером огонь по позициям курдских формирований, входящих в коалицию "Силы демократической Сирии" (SDF), в пограничном районе на севере провинции Ракка. Об этом сообщила сирийская радиостанция Sham FM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, обстреляны курдские позиции к востоку от города Телль-Абъяд. Сведений о жертвах и пострадавших среди курдских бойцов не поступало.

Ранее турецкие ВВС атаковали штаб СДС в районе Телль-Тавиль в окрестностях города Эль-Маликия на северо-востоке провинции Хасеке.

Как передала телестанция Al Hadath, авиаудары были нанесены также по пограничной местности между Сирией и Ираком поблизости от погранперехода в Самалике, где в результате разруш-ены два моста.

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