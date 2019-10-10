Чавушоглу и Помпео провели переговоры на фоне операции Турции в Сирии

10 октября 2019 01:12 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майкл Помпео провели в среду телефонные переговоры на фоне операции ВС республики "Источник мира" в Сирии. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наш министр провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео", - сказал он, отказавшись привести подробности беседы политиков.

Напомним, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в преддверии начала новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать данный регион.

Отметим, что ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии», - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По словам президента Турции, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать в этом вопросе самостоятельно.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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