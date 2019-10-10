Турция добьется полной победы над террористами на севере Сирии – Эрдоган

10 октября 2019 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция добьется полной победы над террористами на севере Сирии, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Он отметил что в настоящая время часть территории Сирии под контролем террористов.

«Страны, которые обвиняют Турцию в военных операциях на севере Сирии, сами экспортируют террористов в эту страну» - сказал Эрдоган.
По его словам военная операция «Источник мира» для безопасности самой же Сирии.
Эрдоган отметил что в рамках операции уничтожено 109 террористов.

Он также раскритиковал Саудовскую Аравия, которая выступает против операции «Источник мира».

«Саудовская Аравия, прежде чем выступать против Турции, должна отчитаться о военных действий в Йемене» - сказал Эрдоган

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии.

По его словам, новая антитеррористическая операция на севере Сирии проводится под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Глава государства заявил, что Турция полностью уничтожит очаги терроризма на севере Сирии.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что накануне новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать данный регион.

Ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии», - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

Отметим, что 18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По словам президента Турции, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать в этом вопросе самостоятельно.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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