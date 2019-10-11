Глава минобороны Турции сообщил американскому коллеге о ходе операции в Сирии

11 октября 2019 03:32 (UTC+04:00)

Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с американским коллегой Марком Эспером, сообщив ему о ходе операции "Источник мира" в Сирии, сообщило турецкое военное ведомство, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Министр обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны США Марком Эспером. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам обороны и безопасности, министр Акар проинформировал своего коллегу о целях и ходе операции "Источник мира", начатой к востоку от Евфрата", - сообщило минобороны Турции.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии.

По его словам, новая антитеррористическая операция на севере Сирии проводится под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Глава государства заявил, что Турция полностью уничтожит очаги терроризма на севере Сирии.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что накануне новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать данный регион.

Ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии», - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

Отметим, что 18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По словам президента Турции, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать в этом вопросе самостоятельно.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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