Турция гордится отношениями с тюркоязычными странами – Эрдоган

БАКУ /Trend/ – Турция гордится отношениями с тюркоязычными странами, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед визитом в Азербайджан. Об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, отношения между тюркоязычными странами и впредь будут развиваться.

Эрдоган отметил, что в рамках визита в Азербайджан проведет двусторонние встречи с главами государств-членов Тюркского совета.

Отметим, что Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчыване. Его цель - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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