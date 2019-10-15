Обнародованы данные экспорта ювелирных изделий из Турции

15 октября 2019 09:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам девяти месяцев (январь-сентябрь) 2019 года экспорт ювелирных изделий из Турции сократился на 6,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составив 3,171 миллиарда долларов

Об этом сказали Trend в Объединении экспортеров Турции (TİM).

Как отметили в TİM, экспорт ювелирных изделий за указанный период составляет 2,6 процента совокупного экспорта Турции.

"В сентябре 2019 года экспорт ювелирных изделий Турции также сократился на 25,5 процента по сравнению с сентябрем 2018 года составив 439,486 миллиона долларов, что составляет 3,1 процента из общего экспорта в сентябре 2019 года" - сказали в TİM.

Отметим что внешний товарооборот Турции в сентябре 2019 года вырос на 0,11 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 32,181 миллиарда долларов.

"В январе-сентябре текущего года совокупный товарооборот Турции составил 286,419 миллиарда долларов"

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu

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