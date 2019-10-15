Саммит Тюркского Совета в Баку способствует экономической интеграции стран Тюркского мира - эксперт (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Работа, проводимая в рамках проходящего в Баку седьмого саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), способствует интеграции политики и экономики тюркского мира, сказал Trend в интервью турецкий эксперт по внешней политике, автор ряда книг Мурат Акан.

Участники бакинского саммита придают большую важность операции «Источник мира» в Турции. «Важность Тюркского совета существенно возросла, особенно после заявлений, об операции «Источник Мира» сделанной совместно с Лигой арабских государств», - заявил Акан.

Как известно, отметил эксперт, Тюркский совет был создан в 2009 году, и Узбекистан тогда участвовал в качестве наблюдателя. Однако сегодня Узбекистан уже принят в качестве полноправного члена Совета, что придает данному саммиту еще большую важность.

Эксперт отметил, что в вопросе укрепления отношений между странами Тюркского мира в последние 10-15 лет осуществлены серьезные шаги.

«Этот саммит сыграет важную роль в дальнейшем укреплении отношений тюркоязычных стран, так как пришло время показать всему миру единство тюркских народов»,- подчеркнул Акан.

Эксперт заявил, что встреча в Баку является не только собранием политических союзов, но и экономических. «Я надеюсь, что среди принятых тут решений будет и решение в поддержку «Источника мира»», - отметил эксперт.

Акан также выразил надежду, что в рамках данного саммита может быть поднят вопрос об организации единой армии обороны тюркских народов, так как в других странах, не входящих в Тюркский совет, дезинформировали насчет операции «Источник мира».

«Как вы знаете, бывший президент Турции Тургут Озал проделал очень большую работу в укреплении отношений тюркских народов. Я надеюсь, что нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придает еще большее значение данному вопросу»,- добавил Акан.

Отметим, что 14 октября в Баку состоялось заседание глав МИД Тюркского совета.

Напомним, что Тюркский совет был создан третьего октября 2009 года в Нахчыване. Его цель - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами.

С момента создания было проведено шесть заседаний Совета.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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