Ибрагим Калын: Угрозы санкций и осуждения не заставят Турцию отказаться от своей справедливой борьбы

БАКУ /Trend/ - Угрозы санкций и осуждения не заставят Турцию отказаться от своей справедливой борьбы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ. сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя призывы ряда стран остановить контртеррористическую операцию ВС Турции "Источник мира".

"Операция "Источник мира" будет продолжаться в прежнем темпе до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты", - заявил представитель главы турецкого государства.

По его словам, "те, кто пытаются очернить операцию "Источник мира", разозлены и смехотворны потому, что их пешки в Сирии утратили свои позиции".

Пресс-секретарь отметил также, что операция "сорвала сразу несколько игр".

Он также назвал не соответствующими действительности утверждения о том, что в число целей операции "Источник мира" входит изменение демографической ситуации в Сирии. "Это делают террористы YPG/PYD",-заявил Калын.

Калын подчеркнул, что на возможные санкции США против Турции "будет дан многократный ответ". "Если они предпримут что-то, то Турецкая Республика не оставит это без ответа", - сказал он.

При этом он отметил, что на данный момент внесение изменений в статус базы Инджирлик в связи с возможностью введения санкций не ожидается.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Глава государства заявил, что Турция полностью уничтожит очаги терроризма на севере Сирии.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что накануне новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать данный регион.

Ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии», - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

Отметим, что 18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По словам президента Турции, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать в этом вопросе самостоятельно.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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