Турпоток из Казахстана в Турцию незначительно вырос

БАКУ /Trend/ - В июле 2019 года Турцию посетили 87,5 тысячи туристов из Казахстана, что на 2,48 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года, сообщили Trend в среду в министерстве культуры и туризма Турции.

"Доля граждан Казахстана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 1,32 процента", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что в январе-июле 2019 года Турцию посетили 272,2 тысячи туристов из Казахстана, что на 4,88 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"Доля граждан Казахстана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-июль 2019 года, составила 1,10 процента", - сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что в июле 2019 года Турцию посетили 6,617 миллиона туристов, что на 16,67 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Анталью посетили 2,5 миллиона, Стамбул - 1,6 миллиона туристов.

Согласно информации, в январе-июле 2019 года Турцию посетили 24,6 миллиона туристов, что на 14,11 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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