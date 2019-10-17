Растет число граждан России, покупающих недвижимость в Турции

17 октября 2019 13:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2019 года граждане России приобрели в Турции 1,939 тысячи объектов недвижимости, что на 496 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сказали Trend в четверг в государственном органе Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи.

Согласно информации, в январе текущего года граждане России приобрели в Турции 195, в феврале - 236, в марте - 156, в апреле - 202, в мае – 285 объектов недвижимости. В июне текущего года были приобретены 190, в июле - 215, в августе - 212, в сентябре - 248 объектов недвижимости.

В сентябре 2019 года в Турции были проданы 146,9 тысячи объектов недвижимости, что на 15,4 процента больше по сравнению с сентябрем 2018 года.

В сентябре 2019 года иностранцам в Турции были проданы 4,177 тысячи объектов недвижимости, что на 25,6 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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