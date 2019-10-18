Гутерреш поприветствовал договоренности США и Турции по Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш в контексте договоренностей США и Турции о приостановке турецкой операции на севере Сирии заявил, что приветствует любые усилия по уменьшению напряженности, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Генеральный секретарь в курсе сегодняшних переговоров между США и Турцией. Генсек приветствует любые усилия по деэскалации ситуации и защите гражданских лиц в соответствии с Уставом ООН и международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении офиса генсека ООН.

Отмечается, что генсек осознает, что предстоит пройти еще долгий путь к эффективному разрешению кризиса.

Ранее резидент Турции Тайип Эрдоган провел продолжавшиеся более 4 часов переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом в Анкаре, в результате чего стороны договорились о прекращении на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил вооруженных террористов YPG/PYD за 30 километров от границы с Турцией.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что накануне новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать регион.

Ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии», - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

Отметим, что 18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По его словам, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать в этом вопросе самостоятельно.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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