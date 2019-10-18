Турция достигла своих целей на севере Сирии – спикер парламента

БАКУ /Trend/ - Турция достигла своих целей на севере Сирии, сказал спикер парламента Турции Мустафа Шентоп , комментируя достигнутое соглашения между Анкарой и Вашингтоном по поводу приостановки военной операции «Источник мира, передает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словом Шентоп, весть мир увидел дипломатическую и военную мощь Турции.

«Турция помнит позицию стран, которые высказывались по воду военной операции «Источник мира»» - сказал Шентоп.

Отметим, что накануне Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии на 120 часов, с тем, чтобы за это время отряды YPG/PYD покинули север Сирии.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.