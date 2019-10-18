Эрдоган надеется, что Турция и США продолжат усилия в области создания зоны безопасности в Сирии

18 октября 2019 23:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о деталях разговора между ним и президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Trend, об этом турецкий лидер написал на своей странице в Твиттер.

"В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом мы обменялись мнениями по двусторонним вопросам, а также по поводу безопасной зоны, которую планируется создать на востоке Евфрата. Я поделился удовлетворением взаимными шагами, которые мы предприняли для укрепления турецко-американских отношений, которые опираются на глубоко укоренившиеся и прочные основы", - написал Эрдоган.

Президент Турции выразил надежду на то, что Турции и США продолжат совместные усилия в целях обеспечения мира, процветания и стабильности в нашем регионе, особенно в области создания зоны безопасности на севере Сирии.

Отметим, что 18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По его словам, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать в этом вопросе самостоятельно.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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