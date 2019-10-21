Не исключено возобновление военной операции на севере Сирии - МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Турции не исключил возобновлению военных операций на севере Сирии в течение 35 часов. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на глобальном форуме TRT World, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу согласно договоренности достигнутой между Анкарой и Вашингтоном отряды YPG/PYD должны покинуть север Сирии, где будет создана зона безопасности.

Глава МИД также отметил, что Анкара решительно настроена на создание зоны безопасности на севере Сирии которую будут контролировать ВС Турции.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Напомним, что 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии, сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны будут покинуть северные районы Сирии.

18 октября вступило в силу соглашение о 120 часовом прекращении боевых действий на севере Сирии со стороны ВС Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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