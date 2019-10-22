БАКУ /Trend/ - Турция не имеет территориальных претензий к другим странам и не вмешивается в их внутренние дела. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Действия Турции за рубежом основаны на исторических узах и братских связях. Этого не понять тем, кто "ценит каплю нефти дороже капли пролитой крови", - сказал глава государства.

Президент Эрдоган призвал к реформированию международных организаций, главным образом ООН.

"Турция не делает различий между террористами и теми, кто выступает за несправедливость и насилие. Каждый, кто верит в свободу волеизъявления и вероисповедания, никогда не променяет свои убеждения на доллары", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что недопустимо воспринимать дипломатию с точки зрения давления на слабых.

По его словам, с началом операции "Источник мира", страны Запада, в частности НАТО и ЕС, сообща выступили на стороне террористов против Турции.

"Правящая партия в Турции за 17-18 лет нахождения у власти не вела и не будет вести переговоры с террористами", - сказал Эрдоган, комментируя призывы к переговорам между Анкарой и террористами.

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