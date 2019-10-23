Эрдоган заявил, что США не полностью выполнили обещания по Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что не все договоренности в рамках соглашения Анкары и Вашингтона о приостановлении турецкой операции "Источник мира" в Сирии были выполнены, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

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Путин заявил, что переговоры с Эрдоганом позволили выйти на судьбоносные решения по Сирии.

"Данные США обещания не были полностью выполнены. Мы примем результаты, предпримем необходимые шаги. Если мы пойдем на уступки, то проложим путь для террористов", - приводит его слова телеканал NTV.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Напомним, что 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых, отряды YPG/PYD должны будут покинуть северные районы Сирии.

18 октября вступило в силу соглашение о 120 часовом прекращении боевых действий на севере Сирии со стороны ВС Турции.

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