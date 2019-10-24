Террористы в Сирии имеют тесные контакты с РПК – администрация президента Турции

24 октября 2019 12:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Террористы в Сирии имеют тесные контакты с террористической организацией РПК, говорится в сообщении администрации президента Турции, пишет в четверг Trend .

В сообщении администрации отмечается что, в штабах террористов на освобождённых районах были найдены документы и иные факты, доказывающие связи между PYD/YPG и РПК.

«В штабах также найдены материалы для пропаганды идей РПК среди местных жителей», - говорится в сообщении администрации президента Турции.

Отметим, что 23 октября в 12:00 по турецкому времени, истек период, отведенный на прекращение боевых действий в ходе военной операции «Источник Мира» на севере Сирии.

Напомним, что 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны будут покинуть северные районы Сирии.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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